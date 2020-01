Elezioni, Berlusconi: sarà avviso discontinuità a governo

Il nostro successo alle regionali prossime sarà un avviso di discontinuità per questo Governo non eletto frutto della fusione di palazzo di due diverse Sinistre, quella del Partito Democratico e quella dei 5 Stelle, che vivono ancora dell'ideologia, della filosofia, delle formule comuniste per cui i cittadini sono considerati sudditi dello Stato