Elezioni Puglia, Salvini: dobbiamo rilanciare questa terra

L'obiettivo è mandare a casa una sinistra che ha fatto disastri in Puglia e in Italia. Mandare a casa gli Emiliano i De Luca i Renzi gli Zingaretti, quindi partendo dai territori, partendo dal lavoro qua in Puglia ci sono liste d'attesa inaccettabili, ci sono tempi burocrazie i finanziamenti alle imprese che non arrivano. Quindi vogliamo correre come Lega abbiamo una squadra eccezionale, il nome dei candidati governatori arriva alla fine prima la squadra e prima il progetto. In Puglia poi oltretutto fra popolare di Bari, Ilva, sanità, acquedotto, Tap sono tali e tanti disastri per cui ci metteremo l'anima per rilanciare questa splendida terra, facendo tornare in Puglia i troppi pugliesi sono in giro per il mondo.