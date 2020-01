Elezioni regionali, come e dove si vota

Si voterà per il rinnovo dei consigli regionali domenica 26 gennaio in Calabria ed Emilia Romagna. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, i risultati si avranno a notte fonda. In Calabria sono chiamati al voto 500.000 persone. L'elettore dispone di due voti, uno per il candidato presidente e uno per la lista provinciale. Non è prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto. In sostanza oggi l'elettore può esprimere il suo voto solo per il candidato alla carica di presidente collegato alla lista provinciale prescelta. Il sistema elettorale è un proporzionale con premio di maggioranza. Il numero dei consiglieri da eleggere è 30, più il presidente eletto. In Emilia Romagna sono chiamati al voto più di 3 milioni e mezzo di elettori. I consiglieri eletti saranno 50, si può votare per una lista e in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente; si può votare solo per il candidato presidente; si può votare per il Presidente e una lista che lo sostiene e, infine, si può votare con voto disgiunto per un candidato presidente e per una delle altre liste a esso non collegate. L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della sola seconda preferenza. L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.