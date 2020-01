Salvini: "Il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato"

Anche in Regione Emilia Romagna abbiamo fatto opposizione con 9 consiglieri fino a ieri l'altro. Adesso rientriamo con - vediamo i resti - 13 o 14 consiglieri. E' un passaggio, vuol dire che abbiamo fatto tanto. Dobbiamo fare di più e quindi ci prepariamo a cinque anni di appassionata opposizione perché per quello che mi riguarda il cambio in Emilia Romagna è solo rimandato.