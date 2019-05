Europee, Gasparri: il centrodestra unito vince

La coalizione di centrodestra, quella che si presenta sui territori regionali, vincerebbe largamente in Piemonte e a livello nazionale, con una percentuale della Lega che è in linea con le previsioni, avrebbe un record di risultato perché ci sarebbe una percentuale intorno al 45% rispetto al 37 avuto alle politiche. Quindi la Lega, che ha avuto un risultato sicuramente cospicuo, che fa, poi spende questo successo per fare un Governo ancora con i 5 stelle