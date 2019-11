Ex Ilva, Bentivogli a Patuanelli: unità in maggioranza

Prima di rivolgere un appello al Paese bisogna guardarsi in casa e fare in modo che chi ha costruito questo disastro nel Movimento 5 Stelle e anche negli altri partiti di Governo sia assolutamente disponibile a costruire le condizioni per riunire immediatamente un Consiglio dei Ministri e reintrodurre la norma che, non con ArcelorMittal, era stata introdotta nel 2015.