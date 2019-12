Faraone, per Casaleggio serve legge su conflitto d'interessi

Spiegatemi se ha senso che in un provvedimento che si chiama proroga termini e quindi che si dovrebbe occupare soltanto di prorogare alcuni termini essenziali per alcune tematiche di questo paese, vengano inserite due norme, una sulle revoche delle concessioni autostradali e che di fatto sancirebbe, se approvata, se non ci fosse stata l'opposizione di Italia Viva, diciamo il saltare per aria dello stato di diritto. E dall'altro lato un provvedimento sull'innovazione scritto da Casaleggio. Ci hanno spiegato che dobbiamo fare la legge sul conflitto d'interesse ed è giusto che si faccia, ma se si fa una legge sul conflitto d'interesse si fa anche su questi temi.