Fase 2, Di Stefano: basta polemiche

In base a come tira il vento, ogni giorno abbiamo un leader dell'Opposizione e, purtroppo, a volte anche uno che sta al Governo, che è Renzi, quindi tra i due Matteo, per intenderci, che sono i più accaniti, dire: “Apriamo tutto” o “Chiudiamo tutto”. Ogni santo giorno, cambiano idea. La verità è che qui non è un torto che fai alle chiese o alla Serie A o ai cittadini semplicemente, qui, l'Istituto Sanitario Superiore ha detto, in un report scritto, che se riapriremo tutto, come vogliono queste persone, tra un mese abbiamo di nuovo le terapie intensive al collasso.