Fase 2, Sileri: Rinvio aperture se non si è pronti

Non si può programmare una riapertura senza avere la certezza di USCA, quindi i servizi territoriali, i medici di medicina generale, i medici competenti in sanità pubblica e utilizzo dei tamponi. Si stanno colmando tutte le lacune, tutte le cose necessarie. A quel punto, a mio avviso, è molto meglio rinviare di qualche giorno la riapertura se tutto il sistema non è pronto