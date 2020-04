Fase 2, Termoscanner in stazioni e mascherine sui mezzi

È attesa per le prossime ore la cabina di regia tra il Presidente del Consiglio e gli enti locali sulla fase 2. Un tavolo al quale il premier vuole arrivare con ben fissate linee guida della task force guidata da Vittorio Colao, con il quale i contatti sarebbero frequenti. Quel che si ripete da giorni è che certo non sarà un liberi tutti, quella che si delinea sarà una ripartenza per fasi, qualche saracinesca tornerà ad alzarsi già da lunedì, operativi i settori mirati, come quello dell'auto e degli elettrodomestici, ma si tratta di poche aziende a basso rischio. L'obiettivo del Governo resta quello di chiudere la fase uno in maniera armonica e dunque gli step saranno graduali tra il 4 e il 18 maggio. Tra gli ultimi ad aprire bar e ristoranti che però potrebbero avviare una prima fase con il servizio da asporto mentre musei e biblioteche torneranno operativi solo dopo la seconda metà di maggio. La fine delle misure più stringenti dovrebbe invece coincidere con la possibilità di muoversi, uscire in famiglia, mentre si ragiona su parchi e aree verdi. Muoversi dovrebbe essere abbastanza facile anche tra comuni diversi, mentre per spostarsi tra una regione all'altra potrebbe restare l'obbligo dell'autocertificazione. Uno dei nodi più difficili da sciogliere è di certo quello del trasporto pubblico. Stazioni e aeroporti dovranno essere forniti di termoscanner che non saranno però alle fermate della metropolitana. Entrate ed uscite saranno rigorosamente separate. Tutti dovrebbero avere coperti naso e bocca, biglietti elettronici ed orari dilatati per uffici e trasporti, proprio per evitare affollamenti. Una fase due sempre strettamente monitorata perché se i contagi dovessero ritornare a salire, allora si potrebbe ricorrere a nuove chiusure.