Ferrara, sindaco leghista Fabbri: grande responsabilità

“Per la prima volta il centrodestra governa Ferrara. Abbiamo lavorato molto in questi anni per creare una classe dirigente. In questa provincia abbiamo avuto tanti comuni che abbiamo vinto negli anni scorsi. Copparo, tra l'altro, è un'altra realtà dove abbiamo appena avuto la conferma che abbiamo vinto”. “Vi sentirete con Salvini?” “Ci siamo già sentiti”. “Cosa dice?” “E' contento, è molto contento. Matteo è un amico e credo che sia una soddisfazione per tutti. Io ho iniziato ad essere della Lega a 14, 15 anni e oggi riuscire a ottenere questo risultato è sicuramente qualcosa che mi dà molta forza. Ci responsabilizza, andiamo avanti”.