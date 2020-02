Ferraresi: difficile lavorare insieme se clima non buono

Diciamo che se un giocatore vuole stare in campo con una squadra deve mantenere lo spirito di squadra, e quindi è molto difficile lavorare in questa situazione, però non ci scoraggiamo perché io, da quando sono entrato al Ministero della Giustizia - c'era Salvini, oggi c'è Renzi - noi abbiamo continuato a lavorare, abbiamo portato a casa, ripeto, numerosi provvedimenti. Quindi io credo che si debba fare veramente, come ha detto lui, mentre era sul monte, meno polemiche e più lavoro, però noi ci siamo da questo punto di vista, e quindi vorremmo farlo più serenamente perché è ovvio che la qualità del lavoro si valuta anche dal clima che c'è e dal clima della squadra.