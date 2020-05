Fico: contrario a passo in avanti di alcuni governatori

Io sono convinto che in questo momento noi dobbiamo riuscire ad avere una centralizzazione delle decisioni perché più sono centralizzate in questo momento le decisioni più si può avere uniformità territoriale, ma pure una raccolta dati migliore generale per capire e comprendere i passi in avanti da fare, quindi non mi piacciono i passi in avanti dei presidenti di Regione che vogliono andare più veloci di quello che comunque viene stabilito a livello nazionale, perché una cosa è quando tu cerchi di restringere e magari puoi dire ho paura di che la curva di contagio aumenti e una cosa invece, quando allarghi, l'allargamento anche e l'allentamento delle leggi che oggi noi abbiamo, le ordinanze rispetto all'uscire o meno di casa, a fare jogging, andare a scuola o meno, secondo me devono deciderlo, deve decidere lo Stato centrale.