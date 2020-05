Fico: Lavoro deve sempre essere garantito

Sappiamo che sarà una crisi, ci sarà una crisi in Italia, ci sarà crisi in tutto il mondo, però lo Stato sta mettendo in campo delle risorse eccezionali e straordinarie proprio per non lasciare nessuno indietro e nessuno da solo. Si sta lavorando con le famiglie, con le imprese e con i lavoratori e noi dobbiamo riuscire così a tutelare tutte le persone e soprattutto ci sono anche delle nuove opportunità che si potranno aprire rispetto anche al modello di società sia industriale sia culturale che noi dobbiamo riuscire a creare come riflessione rispetto a quello che è successo col coronavirus. Il lavoro deve essere sempre tutelato, tutelato da contratti collettivi nazionali, tutelato dai rapporti privati di lavoro, ma il lavoro deve essere garantito e deve essere tutelato. I diritti nel nostro Paese sono rimasti ben saldi, è chiaro che poi nel processo nuovo, anche del mercato del lavoro, alcune cose si sono perse, però secondo me va l'investimento sul diritto del lavoro e i diritti futuri, visto che ci sono anche i nuovi lavori, vanno assolutamente garantiti, quindi quando parliamo di nuove categorie anche di lavoratori devono corrispondere nuovi diritti, ma diritti sempre a garantire la tutela a 360 gradi della persona che lavora.