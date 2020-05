Fico: paese vuole più fatti meno litigiosità

Viene prima il Paese e poi l'idea di che tipo di maggioranza si muove all'interno del Parlamento, quindi quando c'è una crisi di Governo, come c'è stata ad agosto, innescata dal leader della Lega Matteo Salvini, è chiaro che nel Parlamento si deve trovare un'altra maggioranza o si può trovare un'altra maggioranza, no che si deve, si può trovare e cercare un'altra maggioranza, c'è stata e quindi poi si è arrivati a poter scrivere una legge di bilancio adeguata ed evitare l'aumento dell'IVA. Io credo che in questo momento dobbiamo lavorare anche nelle differenze in modo assolutamente responsabile perché oggi gli italiani che guardano il Parlamento, che guardano la politica vogliono, sono convinto che vogliono poco poca litigiosità e molti fatti ed è quello che dobbiamo fare.