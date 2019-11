Fioramonti a Sky TG24: "Sardine come le mobilitazioni M5S"

Le mobilitazioni di questi giovani, "le sardine", in qualche modo mi ricordano le mobilitazioni di tanti anni: del popolo viola, dei girotondi e poi del Movimento 5 Stelle del V-Day. Secondo me ci sono molte sovrapposizioni tra i temi che venivano discussi in wuelle in quelle situazioni e quelli che vengono sollevate oggi, quindi, per un rappresentante istituzionale come me, è un richiamo importante a rimettere dei valori al centro del dibattito pubblico e a trovare la forza e il coraggio di interpretare un malessere diffuso, con un elemento forse di radicalismo e di audacia che sta mancando.