Fiore, FN: serve ritorno a sovranità moneteria

Questo Governo sta entrando in collisione, oltre che con se stesso, con determinati poteri. Noi abbiamo bisogno di una radicale svolta e questa radicale svolta deve essere dal punto di vista sociale, demografico, riguardo l'immigrazione, ma soprattutto riguardo la sovranità monetaria. Se noi non abbiamo sovranità monetaria, non possiamo fare quasi nulla. La BCE è un'organizzazione usuraia che crea ricchezza, senza chiedere niente a nessuno, e la dà in prestito. 1000 euro a figlio al mese. Ogni figlio concepito dal primo momento del concepimento, dal primo giorno del concepimento si calcola, ovviamente, fino al diciottesimo anno d'età 1000 euro al mese. Può sembrare demagogico? E' fattibile. Il problema, diciamo, che spaventa tutti è “Ma dove trovo i soldi?. I soldi si emettono.