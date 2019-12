Fondo Salva stati, Borghi: senza condizioni chiare no firma

Dobbiamo salvare l'Italia dal pericolo del MES e da una umiliazione. E l'umiliazione non è facendo credere che firmeremo, diamo chiaro mandato, sperando che non tradisca di nuovo, ma se tradisce di nuovo, vuol dire che scende dall'Antenore al nono cerchio, a questo punto, perché qui veramente andiamo sempre più in basso, dicendo semplicemente che, finché non si cancelleranno i riferimenti alla ristrutturazione del debito, che è incostituzionale per l'articolo 47, la riforma delle clausole di azione collettiva, i parametri di condizionalità che ci impedirebbero di accedere ai fondi del MES senza passare per le procedure aggravate, incostituzionale per l'articolo 11, l'Italia non firmerà mai! E' così difficile andargli a dire questa cosa?