Fondo salva stati, Salvini: Conte assicuri che non firmerà

Se Conte viene a dire, non a Salvini, ma il Parlamento, settimana prossima, che non darà mai il suo assenso a un trattato come il MES, che, riformato, sarebbe la morte dell'economia italiana, la polemica finisce! Quindi, gli ho detto, l'ho invitato a un dibattito pubblico, dove vuole, nel giorno che vuole e nella città che vuole o, se non vuole fare un dibattito pubblico, venga in Parlamento a dire “Non ci sarà mai il mio sì alla riforma del MES” e la polemica si chiude. Se, invece, rifiuta il dibattito e non dice questo no, è lecito dubitare del fatto che abbia fatto delle promesse senza passare dal Parlamento.