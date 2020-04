Fontana: da Lombardia 3 mld per ripresa

Noi per dare una risposta concreta Alla nostra economia, per dare un aiuto concreto alla ripresa, che deve essere fondamentale per il nostro territorio, metteremo a disposizione 3 miliardi. Sono cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti. Quest’anno ci saranno da subito 400 milioni che verranno messi a disposizione di comuni e province, perché possano immediatamente intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparato di ripartire.