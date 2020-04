Forum famiglie: bisogna fare di più

Abbiamo presentato le nostre proposte dicendo che non può bastare quello che è stato fatto sinora, cioè il discorso, del voucher baby sitter. Dobbiamo aumentare anche il voucher, perché 600 € si sono rivelati molto pochi, così come il discorso del congedo su circa un milione e settecentomila persone, grossomodo, che ne possono beneficiare circa duecentomila e qualcosa in più, ne hanno beneficiato. Cosa vuol dire? Vuol dire non basta il 50% per 15 giorni, ma bisogna necessariamente aumentarlo, perché non p che le mamme e i papà vogliono stare a casa perché non hanno voglia di andare a lavorare.