Fraccaro: M5s deve continuare a lavorare sulle proposte

Io continuerei a concentrarmi nel Movimento sulle proposte e sui progetti. Quando decidi di entrare e metterti in gioco come Movimento 5 Stelle, devi giocare di squadra. Probabilmente Paragone non ha giocato di squadra nell'ultimo periodo e queste sono le conseguenze. Per me in questo momento rappresenta una perdita importante perché dava un contributo utile.