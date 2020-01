Franceschini: fase 2 deve essere politica e programmatica

Deve davvero iniziare una fase due, una nuova fase che deve essere però politica e programmatica o si affrontano tutte e due le cose insieme o secondo me la cosa non funziona. Non basta affrontare il programma, non basta affrontare la prospettiva politica, vanno affrontate insieme o non funzioneranno oppure sarà, se parleremo soltanto di programma, un elenco di temi, quando ci siederemo al tavolo con il percorso che sostanzialmente inizia oggi la nostra iniziativa, se non avremo inquadrato questo in un discorso di lungo termine, finiremo per fare un elenco di temi per una tregua tra alleati che però continuano ad essere avversari politici, e non può funzionare.