Fratoianni: a sinistra vorrei alleanza su modello spagnolo

Io ho sentito Nicola Zingaretti dire che lui è contro l'introduzione di una tassa sulle grandissime ricchezze, contro la riduzione dell'orario di lavoro, è contro la reintroduzione dell'articolo 18. L'ho sentito sostenere che il problema del Paese è che è fermo perché non è passato il referendum sulla riforma costituzionale di Renzi. Su queste cose io non sono d'accordo, perché penso esattamente il contrario. Ma non sono disposto; io spero che si possa aprire una discussione. Io vorrei una situazione simile a quella che si è determinata in Spagna, dove i socialisti avanzano, e vincono (la Sinistra vince), perché costruisce un asse a Sinistra, e lo fa su contenuti concreti.