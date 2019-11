Galli: sardine scendono in piazza solo "contro"

La Lega sta legittimamente facendo la propria campagna politica. Le sardine possono fare quello che vogliono, ovviamente. Personalmente ritengo soltanto che andare in piazza, e anche riempirla, perché hai qualcosa da proporre va benissimo, andare in piazza solo contro qualcun altro, legittimo, mi pare un po' debolino, diciamo, come argomentazione politica. Alcuni episodi, tipo la testa giù, eccetera, mi permetta solo dire che se queste cose le facesse un leghista si farebbe l'apertura del TG1; se lo fanno gli altri non se ne parla neanche, ma transeat.