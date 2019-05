Gelmini: governo di propaganda, ha fatto misure in deficit

Se devo valutare l'operato del Governo in questi ultimi mesi ho visto tantissimi litigi, tantissima propaganda, conflittualità su ogni tema e vedo che i dati statistici parlano di un'Italia in stagnazione o con una crescita dello 0,1%. Ad oggi la scelta del Governo è innanzitutto il reddito di cittadinanza, c'è un aumento della spesa improduttiva, un aumento del debito perché quella misura è fatta in deficit.