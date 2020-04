Gelmini: politica deve essere pronta a fase 2

Stiamo pagando un prezzo molto elevato per questo fermo. Siamo tutti consapevoli che il fermo è necessitato dal dovere di non mettere a repentaglio la vita di tante persone e quindi dobbiamo aspettare che siano gli esperti, i virologi, i medici a dirci quando potremo ripartire, però la politica ha il dovere di prefigurare quel momento, di costruire le condizioni perché nel momento in cui si può riaprire lo si deve fare immediatamente.