Gelmini: ricovery found sono utili per l'Italia

Per quanto riguarda la riunione di ieri sera, purtroppo è stata una riunione interlocutoria. Però, come ha detto Antonio Tajani, un passo avanti è stato compiuto verso il recovery found e il recovery found ricordiamoci che sono risorse del bilancio dell'Unione che possono servire come un Piano Marshall per rilanciare l'economia del continente e anche l'economia italiana. Quindi noi diciamo semplicemente che, con tutti i difetti che può avere l'Europa, quelle risorse ci sono utili, anzi, indispensabili.