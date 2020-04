Gori: "Per riaprire servono informazioni sicure dal governo"

C'è chi dice ristoranti con capienza dimezzata, sui bus il 40 per cento, ma non c'è nulla di scritto, nulla di certo. Trovo che sia un problema, perché attrezzare il trasporto pubblico o far riaprire dei locali secondo delle nuove regole non si improvvisa, non ce lo possono dire di giorno in giorno prima. Chiedo che se, come spero, dal 4 maggio si vorrà riaprire una parte delle attività, ovviamente non tutte, in sicurezza, sia possibile avere informazioni sicure dal Governo, e dalla Regione in seconda battuta, con l'anticipo che è necessario ai territori per potersi organizzare. Ai territori, agli operatori, alle imprese per poter lavorare in sicurezza e garantire piena protezione dei propri lavoratori e dei cittadini.