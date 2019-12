Governo, Braga: PD al lavoro su scuola, giustizia e PA

Il PD al Governo, partendo da condizioni difficili, ha iniziato a tagliare le tasse per i lavoratori e ora andiamo avanti per dare più risorse alla scuola pubblica a partire dagli stipendi degli insegnanti. Il Partito Democratico è al lavoro per migliorare i tempi della giustizia per i cittadini e le imprese, e per semplificare la macchina amministrativa. Non ci fermiamo e lavoriamo per il bene del Paese.