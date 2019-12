Governo, le parole di Fioramonti a Sky TG24 a novembre

Vede, io prima di fare il ministro dell'Istruzione facevo il vice ministro all'istruzione con il governo precedente, in cui ho detto esattamente la stessa cosa. Erano già due anni che mi battevo per più finanziamenti per la scuola, l'università e la ricerca. Va da sé che una persona coerente che di fronte a quelle affermazioni da viceministro viene nominata ministro, confermi la stessa posizione. Oggi ho più potere di prima. Ci mancherebbe che non fossi altrettanto impegnato per ottenere queste risorse.