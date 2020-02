Governo, Marcucci: non c'è clima per grandi riforme

Ora debba partire una fase 2 dell'azione del Governo, che Conte debba raccogliere le sfide e soprattutto che si debba dare le risposte per le quali siamo stati chiamati a costituire questa maggioranza e a costruire questo esecutivo. Riteniamo che la stagione non sia quella che mette al centro complicate riforme costituzionali, delle quali sinceramente oggi non vi sono secondo noi le condizioni.