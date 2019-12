Governo, Salvini insiste: tavolo su 5 punti, poi voto

Penso che sia chiaro dopo tre mesi che questa maggioranza non va da nessuna parte. Se ci mettiamo intorno a un tavolo per risolvere i problemi più urgenti, riscrivere le regole e poi tornare a votare noi ci siamo. Se vogliono andare avanti a scannarsi... Leggevo pochi minuti fa che sulle banche sono già tornati a litigare PD e 5 Stelle, quindi non penso che possiamo andare avanti così a lungo.