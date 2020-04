Governo, Tajani: non ascolta, difficile andare vanti

Non servono polemiche per tutelare la salute degli italiani e per difendere la nostra economia. Noi abbiamo risposto positivamente all'appello del capo dello stato, ma la maggioranza ed il Governo evidentemente, non vogliono lavorare insieme a noi. Prima hanno posto la questione di fiducia, poi le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte. Sarà molto difficile andare avanti così.