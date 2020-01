Gregoretti, Marcucci: "maggioranza non partecipa a giunta"

Noi abbiamo deciso di non partecipare a questa Giunta per due motivi. Il primo è perché questa Giunta, questa rione di oggi, è illegittima. Dopo che la Capigruppo e la Giunta del regolamento hanno stabilito che i 30 giorni erano perentori, non c'era la possibilità di avere alcuna deroga. Non esiste un “quasi perentorio”, quindi questa Giunta oggi non ci doveva essere. Ma fatto altrettanto importante emerso dalla Giunta è come Gasparri non sia stato disponibile a dare tutto il materiale necessario per approfondire.