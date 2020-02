Gregoretti, Salvini: con mia politica migratoria meno morti

Sono qua e voglio andare a processo per raccontare al mondo e ai miei figli che queste politiche sull'immigrazione condivise dalla Lega e dai 5 Stelle hanno salvato decine di migliaia di vite umane, perché i numeri dicono che durante i governi dei presunti buoni, porti aperti e porte aperte, il Mediterraneo si è trasformato in una fossa comune a cielo aperto con 15 mila cadaveri in 3 anni!