Gregoretti, Salvini: fatto quello che sta facendo Lamorgese

Molto semplicemente, come abbiamo fatto con l'Acquarius, con la Ocean Viking, come sta facendo in questo periodo il Ministro Lamorgese, come sta facendo in questo periodo esattamente l'assente Ministro Lamorgese, che in più di un'occasione ha protratto per tre, quattro, cinque, dieci giorni lo sbarco in attesa dei ricollocamenti. La differenza che c'è tra noi e voi è che io non denuncio il Ministro Lamorgese perché sta facendo il suo mestiere, molto semplicemente! E' una differenza antropologica, mi permetto di dire, culturale, di educazione e di stile! Se ci sarà un'associazione di volontariato in Italia che riterrà che l'attuale Governo e l'attuale maggioranza di Governo si stiano comportando esattamente nella stessa maniera, ahimè per voi, ci troveremo in quest'aula a processare qualche membro dell'attuale Governo!