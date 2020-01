Gregoretti, Salvini: Pd non ha faccia per difendere sue idee

Questi qua del PD non hanno neanche la faccia di difendere le loro idee. Vogliono mandarmi a processo ma senza dire come, quando e perché, perché sanno che ovviamente domenica si vota in Emilia Romagna e quindi Salvini è meglio mandarlo a processo dopo che prima. Siccome la mia nonna mi ha insegnato che se uno non ha fatto del male non deve avere paura, io ci voglio andare anche domani mattina a processo se serve, per andare a testa alta a ribadire che in Italia - questa è la mia idea - si arriva se si ha il permesso di arrivare.