Grillo a Sky Tg24, vaccini sono sicuri e vanno fatti

Al di là di quello che si discute, obbligo, quale tipo di obbligo, sanzione o non sanzione, i vaccini sono importantissimi e vanno fatti. Quindi invito i genitori a non confondersi, a seguire le indicazioni del proprio medico quando gli dicono quali vaccini fare e come farli in base al calendario vaccinale. La legge è in discussione, quindi ancora ci vogliono mesi prima che cambi l'assetto attuale. L'assetto attuale rimane totalmente confermato. Poi ovviamente questa maggioranza di Governo ha, diciamo, delle idee diverse rispetto a quella precedente dal punto di vista della politica sanitaria, quindi legittimamente ne discute. I vaccini sono assolutamente sicuri, sono importanti e possono salvare la vita, quindi di non fare… dare, diciamo, adito invece a coloro che dicono esattamente l'opposto perché purtroppo i dati ci dicono che ancora oggi ci sono bimbi che muoiono per la pertosse piuttosto che per il morbillo. Quindi sono questi i dati reali purtroppo, non le fandonie che vedete su internet.