Grillo: Di Maio è il capo politico, io darò una mano

Noi non possiamo continuare a fare dei Facebook con uno controllato che si dice questo quando va bene o non va bene. Adesso le situazioni devono essere chiare. Il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino. Non siamo più quelli che eravamo 10 anni fa, mettetevelo bene in testa, ed è meraviglioso. Tutto tende al caos, tutto tende all'entropia e l'entropia è la nostra matrice oggi. Il caos, dal caos vengono idee meravigliose e ci saranno.