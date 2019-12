Grillo: non ci saranno altre defezioni

Ho conosciuto anche ragazzi che non conoscevo, persone che non conoscevo, quindi è molto... è una cosa molto, diciamo, sentimentale. Abbiamo bisogno di riacquistare un po' la parte emotiva che c'era prima. Secondo me... Certo. Non ho messo in dubbio nessuno. Abbiamo solo bisogno di vederci un attimo, un po' di più, che non sulle reti, su Facebook o su Rousseau. No, non ho notato io. Ho notato alcune critiche, anche giuste.