Gualtieri: nel prossimo decreto contributi a fondo perduto

Nel decreto per cui stiamo completando la predisposizione, come è ampiamente noto, ci saranno a fianco di ulteriori misure a sostegno della liquidità, a fianco della proroga delle misure per il rafforzamento delle misure già prese di sostegno al lavoro, ai redditi, così importanti, così necessarie per sostenere il lavoro l'occupazione e i redditi, ci saranno misure anche molto importanti a sostegno delle imprese del nostro comparto produttivo, anche sotto forma di contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti. all'innovazione.