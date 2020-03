Gualtieri: scostamento dal bilancio di 25 miliardi

Adesso vanno tempestivamente adottate tutte le disposizioni per fronteggiare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie, sulle imprese. Per questa ragione il Governo chiede oggi al Parlamento di autorizzare uno scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica definiti nella scorsa nota di aggiornamento al DEF, per un importo fino a 20 miliardi di euro, pari all'1,1% del PIL in termini di indebitamento netto, che corrispondono a circa 25 miliardi di maggiori stanziamenti di bilancio per competenza e per cassa.