Gubitosa su prescrizione: Renzi? come Morgan a Sanremo

Penso che Renzi sia diventato un po’ un Morgan di Sanremo, che abbiamo visto tutti, della politica nel senso fa di queste cose, perché più di un mese senza riflettori non riesce a stare e quindi fa questo per attirare l'attenzione e fa parlare di sé, perché oggi noi parliamo di Renzi e non parliamo di ciò che stiamo facendo di buono per il Paese, oppure non parliamo di cosa? Di quello che vogliono le aziende, le partite IVA, i commercianti del nostro Paese.