Ilva, Calabria: "Paese serio non cambia leggi di continuo"

Un Paese serio è un Paese che di fronte a queste questioni, industria italiana, politica industriale italiana, una grandissima azienda, un colosso mondiale che viene a investire in Italia, non a fare la carità, ad investire in Italia, certo, non si può offrire un quadro di una normativa incerta. Abbiamo cambiato questa norma sull'immunità penale quattro volte. Un Governo viene e la mette, il Governo successivo viene e la toglie, arriva in Parlamento e la si toglie ancora. Ecco, non è serio.