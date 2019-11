Ilva, Conte: a Mittal dirò che le regole si rispettano

Venerdì, sul tavolo, all'incontro con il signor Mittal, porterò la determinazione di un Presidente del Consiglio che rappresenta un Paese che è del G7, un Paese dove si viene, si rispettano le regole e dove non ci si può sedere e firmare un contratto, dopo una procedura di evidenza pubblica, una gara pubblica, e dopo qualche mese iniziare attività di dismissioni per andar via.