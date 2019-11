Ilva, Conte: Mittal spieghi se rispetta impegni presi

Sull'Ilva noi non possiamo accettare - lo ripeto e lo ripeto ancora una volta - che ci sia un disimpegno per quanto riguarda gli impegni contrattuali. Gli impegni contrattuali son quelli. Allora ci venga detto chiaramente, rispetto a quegli impegni contrattuali, qual è la posizione di Mittal. Da lì partiremo. E per quanto riguarda l'iniziativa di tutela giudiziaria sono lì. Se ci vengono garantiti ovviamente la disponibilità a rispettare gli impegni sul binario già tracciato, giuridicamente tracciato, per carità, non abbiamo promosso noi la battaglia giudiziaria. Io l'ho sempre detto. La battaglia giudiziaria è chiaro che è una perdita per tutti. Non è che si risolvono con le battaglie giudiziarie. La battaglia giudiziaria è stata promossa dal signor Mittal, Arcelor Mittal, ma noi reagiamo adeguatamente.