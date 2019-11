Ilva, Delrio: maggioranza ha bisogno di messa a punto

La maggioranza ha bisogno certamente di una messa a punto, nel senso che l'inizio è stato piuttosto stentato, anche troppo. Anche adesso sento parlare troppe voci nel Governo. Io sono abituato a parlare molto francamente e, da emiliano, sono abituato a dire che prima di tutto viene il lavoro e viene industria, perché senza l'industria che produce ricchezza e lavoro è inutile che noi stiamo a discutere di provvedimenti del Governo. Allora, il Governo deve anche parlare con una voce sola, non che il Ministro dell'economia può dire che non c'è la nazionalizzazione e un altro Ministro dice, invece, “faremo qualsiasi cosa” e un altro dice un'altra cosa. Cioè, attenzione, ci vogliono i nervi saldi! E' in ballo il destino di decine di migliaia di famiglie! E' in ballo il destino del nostro Paese!