Ilva, Di Maio: dobbiamo farli rimanere a Taranto

Dobbiamo farci rispettare come Stato e farli rimanere a Taranto! Se hanno dei problemi occupazionali, si mettano al tavolo con lo Stato, con il ministro Patuanelli, e troviamo una soluzione, ma non possiamo accettare che dall'oggi al domani, dopo che per un anno ci avevano pregato di entrare in quello stabilimento, adesso se ne vanno! Questo non è accettabile e non possa accettare la campagna stampa contro il Movimento 5 Stelle sulla questione dello scudo penale!