Ilva, Di Stefano: "È un attacco alla sovranità dell'Italia"

Qui c'è una questione di attacco alla sovranità di un Paese e Arcelor Mittal non ha fatto nulla di quello che ho detto fin dal principio e oggi viene a dire che il problema è lo scudo. Lo scudo, per chiarirlo a tutti, Conte ha detto immediatamente alla proprietà: se questo è l'alibi che usate, lo possiamo ripristinare subito. E loro hanno risposto: no, noi dobbiamo licenziare 5 mila persone, che vuol dire che il problema non è lo scudo.